FIFA'dan menajer vurgununa darbe!

06 Kasım 2020 Cuma, 11:25

FIFA’nın, menajerlere ödenen ücretlere kısıtlama getiren ve menajerlerin yetki alanlarını azaltan kural için çalışma yaptığı belirtildi.

Guardian’da yer alan haberde, FIFA’nın menajerlerin futboldaki hakimiyet alanlarına kısıtlama getirmek istediği kaydedildi. FIFA’nın hazırladığı ve gelecek yıldan itibaren uygulamak istediği taslağa göre menajerler, transfer görüşmelerinde sadece oyuncuyu, oyuncuyu transfer eden takımı ya da satışı yapan takımı temsil edebilecek. Bu kural ile menajerlerin iki taraflı çalışmasının önlenmek istendiği belirtildi. Kuralın tek istisnası olarak, tarafların anlaşması halinde menajerler, oyuncuyu transfer eden kulübe ve oyuncuya hizmet verebilecek.

MENAJERLERE ÖDEME SINIRI

FIFA’nı hazırladığı taslakta menajerlere ödenen ücretlere de sınırlama getirileceği belirtildi. 2019 yılında bir önceki yıla göre %19,3’lük artışla menajerlere ödenen toplam para 653 milyon dolar oldu. Ödenen paraların her yıl artması sebebiyle FIFA, menajerlere oyuncunun yıllık maaşının %3’ü ya da transfer ücretinin %10’u kadar ödeme yapılması zorunluluğunu getireceği kaydedildi. FIFA’nın Hukuk ve Uyuşmazlık Yöneticisi Emilio Garcia Silvero, taslağa ilişkin yaptığı açıklamada; ‘’ Bazı durumlarda daha cesur adımlar atmalıyız. Hazırladığımız taslaktan memnun olmayacak kişiler olduğunu biliyoruz. Ancak futbolu suiistimallerden korumamız gerekiyor. Bu kuralları getirerek asgari ve etik standartların yükseleceğine inanıyoruz. Komisyon ücretlerindeki üst sınırdan dolayı temsilciler etkilenebilir ancak aldığımız karar transfer piyasasını etkilemeyecek. ‘’ dedi.

Türkiye'de de menajer Ahmet Bulut'un kulüplerle milyonlarca Avro'luk anlaşmalar yaptığı ve kulüplerden halen alacaklı olduğu biliniyor.