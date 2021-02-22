FIFA'dan VAR kararı!
FIFA, dünya genelinde VAR'ın kullanımından memnun. Öte yandan ofsayt tartışmalarını en aza indirmek için de teknolojik çalışmalar kapıda.
Dünya futbolunun yönetim organı FIFA, VAR sisteminden memnun.
VAR futbol dünyasına girdiğinden bu yana birçok övgüyle beraber eleştirileri de beraberinde getirmişti. Ancak FIFA, VAR teknolojisinden memnun.
Sky Sports'a konuşan bir FIFA yetkilisi, ''FIFA, VAR'ın dünya genelinde nasıl kullanıldığından genel olarak çok memnun. VAR'ın doğru kararlara yol açtığı bir gerçek. FIFA bundan hem memnun hem de gururlu. FIFA, VAR teknolojisinin daha da geliştirilmesi için IFAB ile sürekli temas halinde'' ifadelerini kullandı.
Öte yandan FIFA, VAR'ın tüm kademelerde kullanılması için de hem fiziksel hem de mali çalışmalarını sürdürüyor.
COLLİNA: AMACIMIZ TUTARTLILIK
FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina da VAR'ın tutarlı kararları amaçladığını belirtti.
Collina, ''Yapmaya çalıştığımız şey tutarlı bir değerlendirmeye sahip olmak ve VAR ile bu kararları almak. Yani bu ağ hakemler için çok önemli.'' diye konuştu.
Yarı otomatik ofsayt teknolojisi geliyor
FIFA futboldaki ofsayt tartışmalarını en aza indirmek için de teknolojik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda geliştirilmesi hedeflenen yarı otomatik ofsayt teknolojisiyle yüzlerce farklı ofsayt kararından elde edilecek verilerle algoritmalar geliştirilecek. FIFA ayrıca ofsayt kararlarındaki görsellerin iyileştirilmesiyle ilgili de çalışma yapacak. Bu bağlamda üç teknoloji sağlayıcısıyla çalışılacak.
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