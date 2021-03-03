FIFA'nın Alex - Hagi oylamasını kim kazandı?
FIFA'nın oylamasında Alex, Hagi'yi geçti
FIFA'nın Twitter hesabında yapılan "Kim daha iyiydi?" anketinde Alex de Souza, Gheorghe Hagi'nin önünde yer aldı.
FIFA.com'un, unutulmaz 10 numaralar arasındaki Rumen Hagi'nin Galatasaray, Brezilyalı Alex'in de Fenerbahçe forması giydiği dönemdeki performanslarına ilişkin başlattığı oylama sona erdi.
Ankete 515 bine yakın futbolsever katıldı. Oyların yüzde 50,4'ünü alan Alex, az farkla Hagi'yi geride bıraktı.
1996'dan emekliye ayrıldığı 2001'e kadar Galatasaray'da oynayan Hagi, sarı-kırmızılı ekipte 192 karşılaşmaya çıktı. Alex ise Fenerbahçe formasını, 2004-2012 yılları arasında 344 maçta giydi.
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