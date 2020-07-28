Fikret Uzunhasan hayatını kaybetti
Demokratik Sol Parti (DSP) eski Muğla Milletvekili Fikret Uzunhasan, 75 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi altında olan Uzunhasan'ın vefatını ailesi duyurdu.
Demokratik Sol Parti (DSP) eski Muğla Milletvekili Fikret Uzunhasan, 75 yaşında yaşamını yitirdi.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Uzunhasan'ın ölümü üzerine, "Muğla'mıza iki dönem milletvekili olarak büyük hizmetler veren son olarak Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi'mizde birlikte çalıştığımız çok değerli Fikret Uzunhasan’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum" ifadelerini kullandı.
FİKRET UZUNHASAN KİMDİR?
Fikret Uzunhasan, 1945 yılında Sürmene Trabzon’da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. İnşaat Yüksek Mühendisi, Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri 8. Bölge Müdürlüğü Statik Büro Mühendisliği yanında Serbest Mühendislik ve İnşaat Müteahhitliği yaptı. 20 ve 21. Dönem DSP Muğla Milletvekili seçildi. Son olarak CHP Ula Belediye Meclis üyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev yaptı.
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