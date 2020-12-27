Filarmoni Derneği 75 yaşında!

27 Aralık 2020 Pazar, 02:00

İstanbul Filarmoni Derneği (İFD) 75. kuruluş yılını, öncülerinden büyük besteci, piyanist ve pedagog, İstanbul Şehir Orkestrası’nın kurucu şefi Cemal Reşit Rey’in (CRR) (1904-1985) adını taşıyan konser salonunda seyircisiz kutluyor. İstanbul Filarmoni Oda Orkestrası’nın şef Cem Mansur yönetiminde yarın vereceği, çevrimiçi izlenecek 75. yıl konserinde keman virtüözü Cihat Aşkın ve besteci, piyanist Aydın Karlıbel solist olarak yer alıyor.

AŞKIN’A ‘ONUR ÖDÜLÜ’

Aynı gün saat 20.00’de yayımlanacak olan program öncesinde konserler, konferanslar ve kurslar düzenleyerek müzik kültürümüzü geliştiren derneğin tarihçesi anlatılacak ve İFD Başkanı Atilla Tuna, “Onur Ödülü”nü dernek üyesi ve önceki başkan yardımcılarından (2016- 2018) Cihat Aşkın’a sunacak. Ardından Cemal Bey’in eserlerine daima konserlerinde yer veren, piyano uyarlamalarını yapan vefakâr öğrencisi Aydın Karlıbel, hocasının müzik tarihimizdeki önemini açıklayan bir konuşma yapacak.

Konserin ilk bölümünde Aydın Karlıbel’in çalacağı C. Czerny (1791-1857), “Rondeau National Turque Op.192” ile başlayacak ve gene solo piyano olarak Cemal Reşit Rey’in Zeybek Operası’ndan “Intermezzo”, Çelebi Operası’ndan “İndim Yârin Bahçesine” türküleri ve Anadolu halk türkülerinden “Osman Paşa” seslendirilecek. Karlıbel, hocasının keman piyano ikilisi için bestelediği “Manisa Zeybeği”ni ise Cihat Aşkın ile birlikte çalacak.

İkinci bölümünde İFD’nin genç müzisyenlere destek amacıyla oluşturduğu oda orkestrası eşliğinde Cihat Aşkın, Cemal Reşit Rey’in “Andante” ve “Allegro” başlıklı iki eseri seslendirecek. İFD’nin 75. yıl konseri yayımlandığı andan itibaren 1 hafta boyunca şu link’ten izlenebilecek: https://www.youtube.com/channel/UCcB4Qim__HcOKEvmQawHLGQ/featured

1945’TEN GÜNÜMÜZE...

İFD, 1945 yılında çoksesli müziği yaygınlaştırmak, müzikolojik araştırmalar yapmak, şehir orkestrası ve sanatçılara destek olmak, bestecileri teşvik etmek amacıyla kuruldu. Afif Tektaş, Nadir Nadi ve Cemal Reşit Rey’in öncülük yaptığı girişimler kentin ileri gelenlerini de içerisine alarak genişledi.

Cemal Bey gibi önemli bir figürün derneğin sanatsal faaliyetlerini üstlenmesi derneğe hız kazandırdı. İstanbul Valisi ve belediye başkanlarından Lütfi Kırdar, açık hava tiyatrosu ve opera binasının yapılmasını sağladı.

Dernek, şehir orkestrası ile birlikte Saray Sineması’nda düzenli konserler verdi. Franko Konser Bürosu vasıtası ile yurtdışından Prihoda, Thibaud, Menuhin, Ricci, Oistrakh, Abbado, Boulanger, Kempff, Fournier, Rodrigo ve Britten gibi 20. yüzyılın en büyük sanatçılarının Türkiye’ye gelmesine ön ayak oldu.