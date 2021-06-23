Filipinler Devlet Başkanı: "Ya aşı olursunuz ya da sizi hapse atarım"

23 Haziran 2021 Çarşamba, 00:00

İfadeleriyle uluslararası medyada sık sık eleştirilen Devlet Başkanı Duterte, yaptığı son açıklamanın ardından bir kez daha gündeme geldi.

Duterte, aşı merkezlerinin boş kalmasının ardından televizyonda yaptığı konuşmada halka sert çıktı. Vatandaşları aşı olmaya çağıran Duterte, "Tercihinizi yapın. Ya aşı olursunuz ya da sizi hapse attırırım" ifadelerini kullandı.

Duterte, "Beni yanlış anlamayın, bu ülkede bir kriz var. Filipinlilerin hükümete kulak vermemesinden bıktım" şeklinde konuştu.

Salgını kontrol altına alma konusundaki sert tutumu nedeniyle eleştirilen Duterte, okulların açılmaması kararının da arkasında durdu.

Filipinler sağlık yetkilileri daha önce aşı uygulamasının zorunlu değil, gönüllü bir uygulama olduğunu belirtmişti.