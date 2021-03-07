Filipinler Devlet Başkanı’ndan skandal açıklama: ‘İnsan haklarını unutun, komünistleri öldürün’
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, “Orduya ve polise, komünist isyancılarla silahlı bir çatışmanın içinde bulmaları halinde onları öldürmelerini söyledim” dedi.
Tartışmalı açıklamalarıyla bilinen Rodrigo Duterte, güvenlik güçlerine ülkedeki “komünist isyancıları” öldürme emri verdiğini söyledi. Güney Filipinler Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde bir konuşma yapan Duterte, şu ifadeleri kullandı:
“Orduya ve polise, kendilerini komünist isyancılarla silahlı bir çatışmanın içinde bulmaları halinde onları öldürmelerini, gerçekten öldürdüklerinden emin olmalarını ve eğer yaşıyorlarsa işlerini bitirmelerini söyledim.”
"İnsan haklarını unutun" diyerek emir verdiğini de belirten Duterte, hapse girmekten korkmadığını ve bunun "bir problem olmadığını" ifade etti.
TESLİM OLURSANIZ...
Duterte, komünist isyancıları "haydut" diye niteledi ve hiçbir ideolojileri olmadığını söyledi. Bahsi geçen kişilere silah bırakmaları halinde iş bulma sözü verirken vaatlerini şu şekilde sıraladı:
“Teslim olursanız size ev vereceğim. Evler çoktan hazır. Filipinler'de her yere ev inşa ettim. Başka bir bölgeye gitmek istiyorsanız, barınabileceğiniz bir oda her zaman olacak.”
Duterte, 2018 yılında yaptığı açıklamada, savunma harcamalarını azaltmak amacıyla “komünist isyancıları” öldüren güvenlik görevlilerine 500'er dolar ödül verileceğini belirtmişti.
Kaynak: Independent Türkçe
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