İBB’ye borç veren yabancı yatırımcılarda Erdoğan tedirginliği

04 Aralık 2020 Cuma, 11:31

İngiliz Financial Times gazetesinden Laura Pitel ve Funja Guler imzasını taşıyan haberde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 5 yıl vadeli dolar cinsi tahvil (eurobond) ihracıyla yurt dışından 580 milyon dolar borçlanmasının ayrıntılarını yazdı. Bazı yatırımcıların, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İBB'yi gelirlerinden mahrum bırakmaya çalışıp çalışmayacağı konusunu sorguladıklarını belirtti.

FT’ye konuşan Londra merkezli bir yatırımcı, “Temel risk, Erdoğan-İmamoğlu ilişkisi ve Erdoğan'ın İstanbul'u temerrüde sürüklemeyi isteyip istemeyeceği” dedi.

İhracın ardından FT'ye konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘göreve gelmesinden bu yana geçen 18 ay içinde, İmamoğlu, şehri yönetme çabalarını sık sık engellemeye çalıştığından şikâyet etti. Ülkenin devlet bankaları belediyeye borç vermeyi reddetti. İmamoğlu’nun bunun hala devam ettiğini ve bunun siyasi bir karar olduğu açık’ ifadesini kullandı.

KAYNAK BULMAK ÜZERE EUROBOND İHRAÇ EDECEĞİZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bizim için olumlu bir deneyimdi, mevcut küresel finansal koşullarda bu ihracı gerçekleştirmeyi başardık, mutluyuz” dedi.

İmamoğlu, ulaşım, atık yönetimi ve depreme hazırlık için kaynak bulmak üzere gelecek sene tekrar eurobond ihraç etmeyi umduklarını dile getirdi.

Sözcü'de yer alan habere göre gazete, 580 milyon dolara ek olarak iki metro hattı ve bir tramvay projesinin finansmanı için hükümetin İBB'ye 360 milyon euroluk dış borçlanma için de onay verdiğini aktarırken, İmamoğlu kamu bankalarının kredi taleplerini geri çevirmeye devam ettiğini belirtti.

ONAY BAZI YATIRIMCILARI ŞAŞIRTTI

Gazeteye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın İBB'ye eurobond ihracı için onay vermesi bazı yabancı yatırımcıları şaşırtırken, İmamoğlu, “Umarım ki bu onay ilişkilerin geliştiği anlamına geliyordur. Onay vermeleri doğru olandı ve doğaldı. Teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, bazı yatırımcıların, Cumhurbaşkanı'nın İBB'yi gelirlerinden mahrum bırakıp temerrüde sürüklemeye çalışıp çalışmayacağına dair endişelerine dair ise “Evet bazı olumsuz şeyler yaşıyoruz ancak bu ülke güçlü bir demokratik temele sahip, bazı kanallar bloke edilemez” dedi.