Fındık alım süresi uzatıldı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Toprak Mahsulleri Ofisi’mizin (TMO), fındık alım süresini 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzattık" açıklamasında bulundu.
Pakdemirli, Twitter hesabından TMO'nun fındık alım sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Fındık üreticilerine müjdesi olduğunu bildiren Pakdemirli, "TMO'muzun fındık alım süresini 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzattık. Üreticilerimizi hiç yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Hem üreticimizin hem de ülkemizin kazanması için çalışıyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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