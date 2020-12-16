Fındık alım süresi uzatıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Toprak Mahsulleri Ofisi’mizin (TMO), fındık alım süresini 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzattık" açıklamasında bulundu.

AA
16 Aralık 2020 Çarşamba, 11:57
Fındık alım süresi uzatıldı
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Pakdemirli, Twitter hesabından TMO'nun fındık alım sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Fındık üreticilerine müjdesi olduğunu bildiren Pakdemirli, "TMO'muzun fındık alım süresini 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzattık. Üreticilerimizi hiç yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Hem üreticimizin hem de ülkemizin kazanması için çalışıyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.


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