Fındık yok ama fiyat düşüyor
Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) fındıkta alım fiyatını 22.50 TL olarak açıklayarak düşük tutması üreticiyi vurdu. Fındık fiyatları, sezonun başında 25 TL’ye kadar çıkarken piyasada fındık olmamasına rağmen 23 TL’ye kadar geriledi.
Fındıkta sezon sonuna yaklaşılırken fiyatlardaki gerileme üreticiyi endişelendiriyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan, Ordu’da fındığın kilogramının serbest piyasada 23 liradan işlem gördüğünü belirterek kasımda fındık fiyatında beklenen artışın yaşanmadığını kaydetti.
CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı ise fındığın üretiminden ihracatına kadar her aşamasının yabancı birkaç firmaya teslim edildiğini belirterek “TMO fındığı alıp stok yapıyor, işlemiyor. 17 liraya aldığı fındığı, 24 liraya piyasaya satarak ciddi kazanç sağladı. Oysa bu görev Fiskobirlik’e verilmiş olsaydı işleyecek, katma değer kazandırarak mamul halde satacaktı” dedi.
Tığlı, yabancı alıcıların yönlendirmesiyle açıklanan yüksek rekolte ve ardından düşük taban fiyat denklemiyle TMO’nun fiili olarak fındık alımından çekildiğini, piyasanın yabancı alıcıların insafına terk edildiğini belirterek “Taban alım fiyatı 27 TL olsaydı üretici zora düşmeyecekti” dedi. Tığlı şöyle konuştu:
“Döviz arttı, dolayısıyla dünyadaki alıcılar için bizim fındık şu anda çok ucuz. Bu fiyattan ne ülkemizde ne dünyada hiçbir kuruyemiş kalmadı. Peki, fındık fiyatı hâlâ neden düşüyor? Acilen yeni bir kararname ile TMO’nun 31 Aralık’ta sona erecek alım tarihini ileri bir tarihe çekmesi ve taban fiyatı 27 liraya yükseltmesi gerekiyor.”
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