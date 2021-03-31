Fırat Aydınus 2018'den sonra ilk kez Galatasaray maçı yönetecek
Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor-Galatasaray maçını yönetecek Fırat Aydınus, 883 gün sonra ilk kez Galatasaray maçında görev alacak.
Son olarak Galatasaray’ın 2 Kasım 2018’de oynadığı Fenerbahçe maçını yöneten Fırat Aydınus 2.5 yıl sonra ilk kez sarı-kırmızılı takımın maçını yönetecek. Fırat Aydınus’un yönettiği 48 maçta Galatasaray 23 galibiyet, 10 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı.
FATİH TERİM 10 MAÇ CEZA ALMIŞTI
Derbi sonrasında Fırat Aydınus’un Fatih Terim hakkında yazdığı rapor doğrultusunda tecrübeli teknik adam 10 maç ceza almıştı.
Fatih Terim şunları söylemişti, “Fırat Aydınus, arkadaşlarıyla beraber, artı VAR ile beraber, Yusuf Namoğlu ile beraber, bu maçı bu hale onlar getirdi. Oyuncular böyle sinirlendiyse, tek sorumlu onlardır. Fırat Aydınus'un kendisine de söyledim. Allah aşkına bırak oynayalım. Bekçi gibi zart zurt çalışıyorsun. 8 kişiyle tacı göremiyorsunuz. Fenerbahçe derbisinde en ufak şeyleri göremiyorsanız burada ne işiniz var kardeşim? Allah aşkına bırak oynayalım, iki taraf da oynuyor zaten. İlla maçın önüne geçecek. Düşünebiliyor muyuz 8 tane hakem taçı göremiyor, bize bu kadar ağır yazanlar bize buna da bir şey diyecektir. Maça Fırat'tan önce ve Fırat'tan sonra diyebiliriz. Harika oynuyorduk ama bu durum Fırat Aydınus'un hoşuna gitmedi. Ben Galatasaray camiasının, taraftarının, futbolcularının hakkını kimseye yedirmem. Ben bunları üstlerine havale etsem, arkalarında dururlar, o yüzden Allah'a havale ediyorum. Maçın skorunu bir tarafa bırakıyorum, fark yapacağımızı beklerken maçı da kaybedebilirdik. Trabzon'da 4-0 kaybettik, yine Fırat var ama ağzımızı açmadık. Cüneyt Çakır, Süper Kupa'da yaptıkları, hepiniz gördünüz ve Bülent Yıldırım VAR'daydı. Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda yarı final yönettiği için benim kararım doğrudur der. Şimdi bunlar hak yiyor hak."
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