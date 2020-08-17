Fırat Tanış'tan AKP'ye: 20 yıl olacak ama...

Oyuncu ve müzisyen Fırat Tanış, sosyal medya hesabından AKP iktidarını eleştiren bir mesaj paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
17 Ağustos 2020 Pazartesi, 11:57
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Oyuncu ve müzisyen Fırat Tanış, kişisel Twitter hesabından AKP'ye yönelik eleştirilerde bulundu.  AKP iktidarını eleştiren Tanış, bunca yılda AKP'nin bir tane bile yetişmiş müzisyen, ressam, yazar, besteci, yönetmen ve senaristi olmadığını ifade etti.

Tanış, kişisel Twitter hesabından yaptığı eleştiride şu ifadelere yer verdi:

"20 yıl olacak. var mı o cenahtan 1 tek yetişmiş, nitelikli müzisyen, ressam, oyun yazarı, senarist, yönetmen, besteci.... 20 yıl. 20 koca yıl. var mı ?"




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