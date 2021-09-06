Fırtına başladı: Seferler iptal edildi
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), yarın gerçekleştirilecek bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre yarın saat 07.00'deki
Esenköy-Bostancı,,07.45'teki Bandırma-Bostancı, 08.30'daki Bostancı-Avşa, ve
16.00'daki Avşa-Bostancı seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı iptal oldu.
METEOROLOJİ UYARMIŞTI
Meteoroloji yaptığı açıklamada, kuvvetli rüzgarın, Marmara'da İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da fırtına ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istemişti.
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