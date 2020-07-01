Fitch’e göre Türkiye bu yıl yüzde 3.9 küçülecek

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

Küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahmininin sabit bırakıldığı raporda, dünyanın bu yıl yüzde 4.6 küçüleceği, 2021’de yüzde 4.9 ve 2022’de yüzde 3.4 büyüyeceği tahmin edildi. Bu kapsamda Fitch, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,9 küçüleceğini öngördü. Önceki küçülme tahmini yüzde 3’tü. Türkiye ekonomisinin 2021’de yüzde 5.4 ve 2022’de yüzde 4.6 büyüyeceği tahmin edildi.

Raporda ayrıca, salgının yeniden yayılmaya başlaması ve salgına karşı uygulanan kısıtlamaların yeniden getirilmesine yönelik aşağı yönlü risklerin yüksek kalmaya devam ettiği vurgulandı.