Fitch'ten Türk bankaları için kritik uyarı
Fitch, Türk bankalarına ilişkin değerlendirmesinde, bankaların varlık kalitesinin 2021'de zayıflayacağı öngörüsünde bulundu.
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankalarının faaliyet ortamının koronavirüs sonrasında da zorlu kalacağını belirterek, varlık kalitesinin 2021'de zayıflayacağı öngörüsünde bulundu. Fitch'in Türk bankalarına ilişkin değerlendirmesinde "Türk bankalarının varlık kalitesi 2021'de muhtemelen zayıflayacak" ifadelere yer verildi.
Açıklamada, bankaların borç servisi kapasitesinin hükümet teşvik paketlerinin geri çekilmesi, süresi dolan kredi ertelemeleri ve yükselen TL faizinin etkisi altında olacağı ifade edildi. Ayrıca, temel varlık kalitesi bozulmasının regülasyon imkanlarının azalması ile görünür olacağı ifade edildi.
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