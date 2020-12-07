Fitch’ten Türk bankaları hakkında değerlendirme
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankalarına yönelik 3. Çeyrek Veri İzleme bültenini yayınladı. Fitch değerlendirmesinde, "Bankaların döviz likiditeye ulaşmaları, Merkez Bankası'na yüksek oranda bağımlı hale geldi" ifadelerine yer verdi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankalarına yönelik 3. Çeyrek Veri İzleme bültenini yayınladı. Kuruluşun değerlendirmesinde Türk bankalarında sorunlu kredi oranının 9. ay sonunda yüzde 4,1'e indiğine dikkat çekilirler, bankalarda kredi büyüme hızının 3. çeyrekte yükselen faiz oranları ve Aktif Rasyosu düzenlemesinin mecburuyetinin kalkması ile gevşediği kaydedildi.
Raporda, "Aktif rasyosunun yıl sonunda kalkacağı açıklandı, adım bankacılık sektöründe normalleşme yönünde sinyal olarak algılandı" denilirken, bankaların değer kaybı öncesi karlılıklarının güçlü olduğu ve çekirdek sermaye oranlarının birçok bankada yeterli görüldüğü kaydedildi.
Fitch, bununla birlikte, "Bankaların sermaye oranları bağlantılı riskler yüksek" yorumu yaparken, "Volatil piyasa koşulları değerlendirildiğinde refinansman riskleri yüksek ancak bankalar pandemi döneminde dış finansmana makul oranda erişimi sürdürdüler. Bankaların döviz likiditeye ulaşmaları merkez bankasına yüksek oranda bağımlı hale geldi" tespitlerinde bulundu.
Raporda, Türk bankalarının döviz likiditelerinin kısa vadeli piyasaya hassas dış finansman ihtiyaçlarını kapatmak için yeterli olduğu da vurgulandı.
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