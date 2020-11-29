Florya'nın 1 numarası geri döndü!
Rizespor ile oynanan maçta kaval kemiği kırılan Fernando Muslera, Florya'ya döndü.
Geçtiğimiz sezonun 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynanan maçta kaval kemiği kırılan Fernando Muslera, Florya'ya döndü.
Sahalardan uzun süredir uzak kalan Muslera’nın tedavi süreci devam ediyor.
Bir süreliğine ülkesine giden tecrübeli futbolcu orada da çalışmalarını sürdürmüştü.
Yeniden soluğu Florya Metin Oktay Tesisleri’nde alan Uruguaylı file bekçisinin dönüşünü idari menajer yardımcısı Mert Çetin duyurdu.
Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Kardeşim gelmiş” mesajını verdi. Galatasaray'dan yapılan açıklamada ise, "Fernando Muslera, kaleci antrenörümüz eşliğinde kendisi için hazırlanan program dâhilinde sahada adaptasyon çalışmalarına başladı" denildi.
Öte yandan Fernando Muslera'nın 2021'in Ocak ayında hazır olması bekleniyor.
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