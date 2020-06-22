Floyd’un ölümünde dahli olan polis markette yakalandı

22 Haziran 2020 Pazartesi, 15:54

ABD’de ırkçılık karşıtı gösterilerin fitilini ateşleyen George Floyd’un ölümünün yankıları sürüyor. Minneapolis’te Derek Chauvin, J. Alexander Kueng, Tou Thao ve Thomas Lane isimli polisler tarafından gözaltına alınan Floyd, Chauvin’in diziyle boğazına baskı uygulaması sonucu hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından tutuklanan polislerden Thomas Lane ve J. Alexander Kueng, 5’er milyon TL kefaletle serbest bırakıldı. Tahliyesinin ardından bir markette görüntülenen Kueng’in videosu sosyal medyada kısa sürede hızla yayıldı.

Sözcü'nün haberine göre, Kueng’i tanıyan müşterilerden biri polisin yanına giderek ismini sordu. Kadının kendisini tanıdığını anlayan Kueng “Evet o benim” demekle yetindi.

‘BÖYLE HİSSETTİĞİN İÇİN ÜZGÜNÜM’

Öfkelenen kadın, “Demek sensin. Hapisten çıktın ve hiçbir şey yapmamış gibi buraya rahatça alışverişe geldin” derken, Kueng ise yalnızca ihtiyaçlarını almak için orada olduğunu söyledi. Kadının, “Böyle bir hakkın olmamalıydı. Seni salmamaları gerekirdi” sözleri üzerine Kueng, “Anlıyorum. Böyle hissettiğin için üzgünüm” dedi.

‘KEFALET PARASINI NEREDEN BULDUN?'

O noktadan itibaren sazı iyice eline alan kadın, “Hayır üzgün falan değilsin. Burada bir adamı öldürmemiş gibi duracaksın ve kimse seni tanımayacak mı sandın? Soğukkanlılıkla birini öldürdün ve burada olmaya hakkın yok. Senin hapiste olmanı istiyoruz. Minnesota’da böyle rahatça dolaşamayacaksın. Kefaleti ödeyecek parayı nereden buldun?” ifadelerini kullandı.

Kueng sessizliğini korurken, kadının paylaştığı video Twitter’da kısa sürede yüz binlerce kez izlendi.