Foça Tatil Köyü yine ihaleye çıktı. AOÇ arazileri ise 10 yıllığına kiraya verilecek

12 Şubat 2021 Cuma, 06:00

Yanlış ekonomi politikaları ve yatırımlarla büyük kaynak israfına yol açan AKP iktidarı, salgının etkisiyle daha da artan finansman ihtiyacı için küçük-büyük demeden özelleştirmeye devam ediyor. Cumhuriyet tarihindeki 68 milyar dolarlık özelleştirmenin 60 milyar dolarını kendi döneminde yapmakla övünen AKP, bu konuda dün de yeni adımlar attı.

Özelleştirme İdaresi’nin Resmi Gazete’deki ilanına göre Hazine’ye ait Foça Tatil Köyü taşınmazları ile bu taşınmazlar üzerinde bulunan tesis, bina, müştemilat bir bütün halinde 49 yıl süreyle “işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle özelleştirilecek. Geçici teminat tutarı 3 milyon TL. İhale için 20 Nisan’a kadar teklif verilebilecek. İhale birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak yoluyla “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek. İhaleye gerçek ve tüzelkişiler ile ortak girişim gruplarının yanı sıra kuruluş belgelerinde ticari şirket sahibi olabileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar da katılabilecek.

ÖDEME 4 YILDA

İhale bedeli, vadeli ödemelerde en az yüzde 30 peşin olmak üzere 12 ayda bire bırakılan tutarı ise 12 ayda bir yani yılda bir kez ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 ayda (4 yılda) ödenebilecek. Vadeye bağlanan tutara yıllık yüzde 15 faiz uygulanacak.

Fransız Tatil Köyü olarak da bilinen Foça Tatil Köyü, 1967’de Türkiye’nin ilk tatil köyü olarak açıldı. 2005’te kapanan tatil köyünde 400’e yakın oda, zeytin, fıstıkçamı ağaçları, yüzme havuzu, amfi tiyatro da bulunuyor. Tatil köyü ilk 2006’da ihale edildi. Teslim aşamasında ihale iptal oldu. 2010’daki ihaleye katılan olmadı. 2018’deki ihale de 2019’da iptal edildi. Özelleştirme İdaresi iptali, “özelleştirme ihaleleri, Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp idare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir” maddesine dayandırdı. Yeni ihaleye Foça Belediyesi’nin de katılması bekleniyor.

30 BİN DEKARA İNDİ

Atatürk tarafından kurulduğunda 52 bin dekar olan, sonrasında parça parça koparılarak 30 bin dekara kadar inen Atatürk Orman Çiftliği’ndeki (AOÇ) bazı alanlar da 10 yıllığına kiraya veriliyor. Resmi Gazete’deki ilana göre 2 bin 618 metrekare açık ve 63 metrekare kapalı alan otopark, 2 bin 98 metrekare kapalı ve 33 bin 284 metrekare açık alan rekreasyon, 33 bin 539 metrekare açık ve 1939 metrekare kapalı alan da tarımsal üretim için kiraya verilecek. Tahmini aylık bedel; otopark için 8 bin 200 TL, rekreasyon için 59 bin 500 TL, tarımsal üretim için 22 bin 500 TL olarak belirlendi. İhaleler 22 Şubat’ta yapılacak.

‘SUÇ DUYURUSU’

Konuya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Atatürk Orman Çiftliği’nin 1. derece doğal ve tarihi SİT alanı statüsündeki 74 dönüm arazi, otopark, rekreasyon ve tarım üretim alanı olarak kiralama ile talan ediliyor. Yenimahalle ve Etimesgut’taki Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde bulunan, alanının metrekaresi ortalama 1.5 lira bedelle aylık kiraya verilecek.

AOÇ toprakları AKP iktidarı döneminde kiralama yoluyla talan edildi, geçici yapılaşma altında yapılaşmaya açıldı ve bu durum Sayıştay raporlarına kadar yansıdı. AOÇ Genel Müdürü ve Tarım Bakanı hakkında suç duyurusunda bulunacağız” dedi. Candan, “Bu alan Ankapark’ın yanındaki tarımsal bir alandır. Kaçak Saray’ın karşısındaki ada parsel otopark alanı ve Kaçak Saray yakınındaki parsel ise, rekreasyon alanı olarak belirlenmiş. Toplam 74 bin metrekare olan bu alanın aylık metrekaresinin 1,5 liradan kiraya verilmesi kabul edilemez. Atatürk Orman Çiftliği Kaçak Saray’ın otoparkı değildir. AOÇ müdürü, Atatürk’ün şartlı bağışına aykırı işlem yapıyor, suç işliyor” diye konuştu.