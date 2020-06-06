Forbes, 2020'nin en çok kazanan ünlülerini açıkladı
Forbes dergisi, dünyanın en fazla kazanan ünlülerini açıkladı. Geçen hafta Kylie Jenner'in milyarder olduğu konusunda gerçeği çarpıttığını belirten dergi, 22 yaşındaki yıldızın bu kez en çok kazanan ünlü olduğunu açıkladı. Forbes'a göre; Jenner son bir yıl içinde 590 milyon dolar kazandı.
Forbes dergisine göre 22 yaşındaki Realıty Show yıldızı Kylie Jenner, 2020’nin en çok kazananı olurken, 10 kişilik listede 5 sporcunun bulunması dikkat çekti. İşte Forbes verilerine göre o isimler:
1- Realıty Show yıldızı ve girişimci Kylıe Jenner - 590 milyon dolar
2- Şarkıcı ve müzik yapımcısı Kanye West - 170 milyon dolar
3- Tenisçi Roger Federer - 106.3 milyon dolar
4- Futbolcu Cristiano Ronaldo - 105 milyon dolar
5- Futbolcu Lionel Messi - 104 milyon dolar
6- Oyuncu Tyler Perry - 97 milyon dolar
7- Futbolcu Neymar - 95.5 milyon dolar
8- Radyocu ve televizyoncu Howard Stern - 90 milyon dolar
9- Basketbolcu LeBron James - 88.2 milyon dolar
10- Oyuncu Dwayne Johnson - 87.5 milyon dolar
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