Forbes, 2020'nin en çok kazanan ünlülerini açıkladı

06 Haziran 2020 Cumartesi, 17:52

Forbes dergisine göre 22 yaşındaki Realıty Show yıldızı Kylie Jenner, 2020’nin en çok kazananı olurken, 10 kişilik listede 5 sporcunun bulunması dikkat çekti. İşte Forbes verilerine göre o isimler:



1- Realıty Show yıldızı ve girişimci Kylıe Jenner - 590 milyon dolar

2- Şarkıcı ve müzik yapımcısı Kanye West - 170 milyon dolar

3- Tenisçi Roger Federer - 106.3 milyon dolar

4- Futbolcu Cristiano Ronaldo - 105 milyon dolar



5- Futbolcu Lionel Messi - 104 milyon dolar



6- Oyuncu Tyler Perry - 97 milyon dolar



7- Futbolcu Neymar - 95.5 milyon dolar



8- Radyocu ve televizyoncu Howard Stern - 90 milyon dolar



9- Basketbolcu LeBron James - 88.2 milyon dolar



10- Oyuncu Dwayne Johnson - 87.5 milyon dolar

