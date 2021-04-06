Forbes açıkladı: En zengin 10 Türk

06 Nisan 2021 Salı, 16:23

ABD merkezli Forbes dergisi, 2021 yılı dünyanın en zenginleri listesini yayımladı. Habere göre bu yılki listede geçen yıla göre 660 artışla 2 bin 755 milyarder yer aldı. Milyarderlerin toplam serveti 13.1 trilyon doları buldu. 2020’nin listesinde toplam servet 8 trilyon dolardı.





Amazon’un CEO'su Jeff Bezos, servetini bir yılda 113 milyar dolardan 177 milyar dolara çıkararak dünyanın en zengin insanı oldu.

Dünyanın en zenginleri listesi:

Türkiye'de ise Murat Ülker, 6,3 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer aldı. 2020 yılına göre servetini yüzde 46,5 artıran Ülker, dünyada da 421. sırada yer aldı. Ülker, geçen sene dünyada 414. sıradaydı. 2020'ye göre servetini yüzde 41,9 artıran Ilıcak, dünyada 655 sırada yer aldı ve dünyanın en zengin ilk 1000 kişisi arasına giren iki Türk zenginden biri oldu.

Türkiye'nin en zenginleri listesi: