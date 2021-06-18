Forbes: Rusya’dan Türkiye’ye uçuşlar 1 Temmuz'da başlayabilir
ABD medyasından Forbes'a konuşan kaynaklar, Rusya'dan Türkiye'ye uçuş kısıtlmasının 1 Temmuz itibariyle kalkabileceğini belirtti.
Rusya, uçuşların yeniden başlatılması için geçtiğimiz günlerde güvenli turizm uygulamalarını yerinde incelemek amacıyla Türkiye'ye heyet göndermişti.
Forbes’ın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Rusya'nın Covid-19’la mücadele merkezinin 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye’ye uçuş yasağını kaldırma seçeneğini değerlendirdiği belirtildi.
İlgili departmanlardan kaynakların Forbes'a verdiği demeçte, seçeneğin değerlendirildiğini ve en büyük havayollarından birindeki bir kaynağın durumu doğruladığını söyledi.
'ŞİMDİ DAHA GÜVENLİ'
Forbes'in iki kaynağının ifadelerinde, henüz nihai bir karar olmadığı bildirilirken ancak Rusya için popüler bir tatil bölgesi olan Türkiye’nin seyahat kısıtlaması altında olmasının Rusya’daki plajlarda yoğunluğu artırdığı ve bu durumun da koronavirüs vakalarını yükselttiğinin altı çizildi.
İlgili departmanlardan kaynak, “Ülkedeki insidansta (100 binde vaka sayısı) keskin bir sıçrama göz önüne alındığında, koronavirüs vaka sayısının istikrarlı bir şekilde düştüğü Türkiye ile uçuşları açmak şimdi daha güvenli görünüyor” dedi.
Kaynak, ilk olarak haftada yedi uçuş seferinin açılabileceğinin altını çizdi.
-NTV
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