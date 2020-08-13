Forbes’un listesinin zirvesinde Dwayne Johnson var

13 Ağustos 2020 Perşembe, 21:49

Hollywood’un nam-ı diğer The Rock adlı yıldızı Dwayne Johnson iki yıldır dünyanın en çok kazanan erkek oyuncusu olarak Forbes’un listesinin zirvesinde yer alıyor.

Forbes’un yayınladığı listeye göre Haziran 2020 itibariyle Dwayne Johnson son bir yılda tahminen 87.5 milyon dolar gelir elde etti. Forbes’un tahminine göre “Fast & Furious” serisinin yıldızı Dwayne Johnson yeni filmi “Red Notice” için Netflix’ten 23.5 milyon dolar ücret aldı.



The Guardian’ın Forbes’un verilerinden hazırladığı haberine göre Netflix ayrıca yıldız isimlere ödediği paralarla piyasanın en çok harcayan işvereni konumuna yükseldi.



Listedeki diğer aktörler ise şöyle:



Ryan Reynolds - 71.5 milyon $



Mark Wahlberg - 58 milyon $

Ben Affleck - 55 milyon $

Vin Diesel - 54 milyon $

Bu isimleri Akshay Kumar, Lin-Manuel Miranda, Will Smith, Adam Sandler ve Jackie Chan takip ediyor.

