Formula 1 Belçika Grand Prix’sinde ilk sıra Max Verstappen’in
Belçika Grand Prix’si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında Red Bull pilotu Max Verstappen pole pozisyonunun sahibi oldu.
Formula 1’de yaz arasının ardından sonraki ilk yarış olan Belçika Grand Prix’sinin sıralama turlarında en hızlı isim Max Verstappen oldu. Hollandalı pilot 1.59.765'lik derecesiyle yarınki yarışa ilk sıradan başlayacak.
Sıralama turlarında büyük bir sürprize imza atan Williams pilotu George Russell, ilk sıranın 0.321 saniye gerisinde kalarak ikinci oldu.
Mercedes’te Lewis Hamilton ise 2.00.099'luk derecesiyle üçüncü oldu.
NORRIS KAZA YAPTI
McLaren pilotu Lando Norris, sıralama turlarının 3. seansının bitimine 8 dakika 59 saniye kala Eau Rouge’de aracın arkasının dengesini kaybetti ve bariyerlere çarptı. İngiliz pilotun aracında büyük bir hasar meydana gelirken Norris kazanın ardından sağlık kontrolüne götürüldü.
Genç pilot, 3. seansta tur atamadığı için yarınki yarışa 10. sıradan başlayacak.
40 DAKİKALIK ARA
Norris’in yaptığı kazanın ardından kırmızı bayrak sallandı ve yarış durduruldu. Pist üstündeki parçalar temizlenirken yağmurun şiddetini artırması sebebiyle yarışa yaklaşık 40 dakika ara verildi.
Yağmurun etkisinin azalması ve pist üstündeki suyun temizlenmesiyle birlikte seans kaldığı yerden devam etti.
Sıralam turlarının ardından oluşan sıralama şöyle:
1.Max Verstappen – Red Bull / 1:59.765
2.George Russell – Williams / 2:00.086 (+0.321)
3.Lewis Hamilton – Mercedes / 2:00.099 (+0.334)
4.Daniel Ricciardo – McLaren / 2:00.864 (+1.099)
5.Sebastian Vettel – Aston Martin / 2:00.935 (+1.170)
6.Pierre Gasly - AlphaTauri / 2:01.164 (+1.399)
7.Sergio Perez - Red Bull / 2:02.112 (+2.347)
8.Valtteri Bottas – Mercedes / 2:02.502 (+2.737)
9.Esteban Ocon – Alpine / 2:03.513 (+3.748)
10.Lando Norris
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