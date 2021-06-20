Formula 1 Fransa GP’de taktik savaşını Verstappen kazandı

20 Haziran 2021 Pazar, 17:35

Yarışa ilk sırada başlayan ve iki kez liderliği kaybeden Max Verstappen, pist üstünde kaybettiği sıraları kazanarak zafere ulaştı. Bugünkü yarışla birlikte sezonun üçüncü galibiyetini alan Hollandalı pilot, en hızlı turu atarak ekstra bir puanın da sahibi oldu. Verstappen'in şampiyonadaki en büyük rakibi Lewis Hamilton ise ikinci olurken bir diğer Red Bull pilotu Sergio Perez yarışı üçüncü sırada tamamladı.

HAMILTON LİDERLİĞİ ALDI

Yarışın start anında Verstappen iyi bir çekiş yakalayarak yerini korusa da ilk viraja geldiğinde yaşadığı sorun sebebiyle liderliği kaybetti. Verstappen, telsiz konuşmasından direksiyonun dönmediğini ve aracı kontrol etmekte zorlandığını söyledi. Yaşanan sorunun ardından Lewis Hamilton yarışta ilk sırayı aldı.

LASTİK SORUNU YAŞANDI

Antrenman ve sıralama turlarında pilotlar lastiklerdeki ufalanmadan şikayet etmezken yarışta sorunlar yaşandı. Başta Max Verstappen ve Lewis Hamilton olmak üzere birçok pilot lastiklerdeki aşınmadan ve ufalanmadan şikayet etti. Yarış öncesi stratejilerde takımların bir pit stop yapması planlanırken Red Bull lastik sorunu yaşamamak için Verstappen’i ikinci kez pite çağırdı.

RED BULL’UN PIT STRATEJİ TUTTU

Yarıştaki liderliğini ilk turda kaybeden Verstappen, şampiyonadaki en büyük rakibi Lewis Hamilton’ı pist üstünde mücadele etmeden geçmeyi başardı. Hamilton’dan önce pite gelen Verstappen, Hamilton’ın pite gelmesinin ardından iyi bir tempo yakalayarak rakibini pit çıkışında geçti.

Hamilton ve Verstappen’in pit stoplarının ardından ilk sıraya yükselen Sergio Perez’i pistte tutan Red Bull, sanal güvenlik aracı veya normal güvenlik aracı beklese de istediğini alamadı.

FARKLI PLAN

Normal stratejisinin dışına çıkarak Max Verstappen’i ekstradan pite çağıran Red Bull, kalan turlarda Mercedes’i mağlup etmeye çalıştı. Bitime 10 tur kala ikinci sıradaki Bottas’ı geçen Hollandalı pilot, kalan turlarda Hamilton ile farkı 5 saniyeye kadar indirdi. Yarışın bitmesine 5 tur kala farkı 3.5 saniyeye kadar düşüren Verstappen, bitime bir tur kala liderliği almayı başardı.

TELSİZ SORUNU

Yarışın son bölümünde hem Mercedes hem de Red Bull, takım telsizlerinde sorun yaşadı. Takımların pilotlara verdiği talimatlarda pilotlar sesin gelmediğini söylerken iletişimde zaman zaman aksaklıklar yaşandı.

Yarışın ardından oluşan sıralama şöyle:

1.Max Verstappen - Red Bull

2.Lewis Hamilton - Mercedes

3.Sergio Perez - Red Bull

4.Valtteri Bottas - Mercedes

5.Lando Norris - McLaren

6.Daniel Ricciardo - McLaren

7.Pierre Gasly - AlphaTauri

8.Fernando Alonso - Alpine

9.Sebastian Vettel - Aston Martin

10.Lance Stroll - Aston Martin