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Açıkçası ben de çok büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Belhanda büyük bir çaba gösterdiği için finansal konularda anlaşmıştık. Bu konuda ona teşekkür ediyorum. Eğer önünde fırsat varsa başka bir kulübe imza atabilir. Yapabileceğim ve yapmayı bilmediğim bazı şeyler var. Hayatımı kodeste geçirmek gibi bir arzum yok."