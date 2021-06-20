<p>Sezon ortasında Galatasaray'dan ayrılan Belhanda'nın Fransa'ya dönmesi bekleniyordu.&nbsp;</p>
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Sezon ortasında Galatasaray'dan ayrılan Belhanda'nın Fransa'ya dönmesi bekleniyordu. 

<p>31 yaşındaki futbolcuyla daha önce anlaştıklarını duyuran Montpellier Başkanı Laurent Nicollin, Fransa'da yayım yapan Midi Libre gazetesine verdiği röportajda transferin zora girdiğini söylerken şunları kaydetti:</p>
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31 yaşındaki futbolcuyla daha önce anlaştıklarını duyuran Montpellier Başkanı Laurent Nicollin, Fransa'da yayım yapan Midi Libre gazetesine verdiği röportajda transferin zora girdiğini söylerken şunları kaydetti:

<p>"Salı günü tekrar görüştük. Şu anda finansal nedenlerle ona imzayı attıramıyorum. Bu, masalsı bir iş olurdu ama an itibarı ile mümkün görünmüyor. Takımdan giden oyuncum olmadı, yayın haklarım düştü ve seyircilerin yeniden tribünlere gelip gelmeyeceğini bilmiyorum. Dolayısıyla ona garanti veremem ve biraz beklemek zorunda.</p>
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"Salı günü tekrar görüştük. Şu anda finansal nedenlerle ona imzayı attıramıyorum. Bu, masalsı bir iş olurdu ama an itibarı ile mümkün görünmüyor. Takımdan giden oyuncum olmadı, yayın haklarım düştü ve seyircilerin yeniden tribünlere gelip gelmeyeceğini bilmiyorum. Dolayısıyla ona garanti veremem ve biraz beklemek zorunda.

<p>Açıkçası ben de çok büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Belhanda büyük bir çaba gösterdiği için finansal konularda anlaşmıştık. Bu konuda ona teşekkür ediyorum. Eğer önünde fırsat varsa başka bir kulübe imza atabilir. Yapabileceğim ve yapmayı bilmediğim bazı şeyler var. Hayatımı kodeste geçirmek gibi bir arzum yok."</p>
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Açıkçası ben de çok büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Belhanda büyük bir çaba gösterdiği için finansal konularda anlaşmıştık. Bu konuda ona teşekkür ediyorum. Eğer önünde fırsat varsa başka bir kulübe imza atabilir. Yapabileceğim ve yapmayı bilmediğim bazı şeyler var. Hayatımı kodeste geçirmek gibi bir arzum yok."

<p>Faslı yıldız Galatasaray formasıyla çıktığı 131 maçta 22 gol atıp 26 asist üretti.&nbsp;</p>
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Faslı yıldız Galatasaray formasıyla çıktığı 131 maçta 22 gol atıp 26 asist üretti. 

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