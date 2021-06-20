3
"Salı günü tekrar görüştük. Şu anda finansal nedenlerle ona imzayı attıramıyorum. Bu, masalsı bir iş olurdu ama an itibarı ile mümkün görünmüyor. Takımdan giden oyuncum olmadı, yayın haklarım düştü ve seyircilerin yeniden tribünlere gelip gelmeyeceğini bilmiyorum. Dolayısıyla ona garanti veremem ve biraz beklemek zorunda.
4
Açıkçası ben de çok büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Belhanda büyük bir çaba gösterdiği için finansal konularda anlaşmıştık. Bu konuda ona teşekkür ediyorum. Eğer önünde fırsat varsa başka bir kulübe imza atabilir. Yapabileceğim ve yapmayı bilmediğim bazı şeyler var. Hayatımı kodeste geçirmek gibi bir arzum yok."
İlgili Haberler
- Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin: Yeni sezonda hedefimiz ilk 5
- Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yeni yabancı kuralını desteklediklerini açıkladı
- Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu Uğurcan Çakır'ın transferine dair açıklamalarda bulundu
- Spor yazarından Diyanet TV eleştirisi
Video Haberler
- İstanbul'daki deprem anları kameraya böyle yansıdı
- Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırının görüntüleri
- İstanbul'daki deprem anı kamerada
- Korkunç an kamerada! At arabasının altında kaldı
- Berdan Mardini'nin eski eşine saldırı kamerada
- Markette kız çocuğuna istismar! 8 yıl hapsi istendi
- Kedisini öldüren köpeğin sahibini vurdu
- Belediye meclis üyesi, eski eşini bıçakladı
- İş insanına gasp! 4 külçe altınını çaldılar
- Öksüz kalan yavru sincaplara sahip çıktılar