Formula 1 İspanya GP'nin ilk antrenmanında en hızlı isim Valtteri Bottas

07 Mayıs 2021 Cuma, 14:19

Sezonun dördüncü yarışı öncesinde yapılan ilk antrenmanda Valtteri Bottas 1.18.504’lük derecesiyle ilk sırada yer aldı. Takım arkadaşı Lewis Hamilton ise Bottas'ın 0.123 saniye gerisinde kalırken 1.18.627 turuyla üçüncü sırada yer aldı.

KIRMIZI BAYRAK

Bu hafta sonu Kimi Raikkonen’in yerine ilk antrenmana katılan Robert Kubica, seansın bitimine 15 dakika kala virajı alamadı. Çakıl havuzunda saplnanan tecrübeli pilot, aracını çıkartamadığını telsizden söyledi. Aracın pistten çıkartılabilmesi için kırmızı bayrak sallandı ve antrenmana ara verildi. Kubica, seansı 1.21887’lik derecesiyle 19. sırada tamamladı. İspanya’da piste çıkan bir diğer yedek sürücü Roy Nissany ise antrenmanı 17. sırada bitirdi. Willams’tan George Russell’ın yerine geçen genç pilot 1.20.700’lük derecesiyle seansı noktaladı.

10. VİRAJ DEĞİŞTİ

Pistin 10. virajında geçtiğimiz yıla göre değişiklik yapıldı. Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) ve MotoGP yönetim kurulu virajın güvenlik gerekçesiyle değiştirildiğini açıklamıştı. Viraj eski versiyonuna göre biraz daha geniş açılı bir hale getirilirken değişikliğin öncelikli olarak MotoGP’deki güvenlik gerekçesiyle yapıldığı ifade edildi. Pistte ayrıca sekizinci virajdaki curb uzatılırken pilotlar bu değişiklik sebebiyle sorun yaşadı.

3 VİRAJA DİKKAT EDİLECEK

Bu sezonki yarışlarda en çok tartışılan konulardan biri olan pist limitlerinde İspanya’daki yarışta üç noktaya dikkat edilecek. 1,2 ve 15. virajlarda pilotların pist dışına çıkıp çıkmayacağı kontrol edilecek ve ilk viraj sonrasında pist dışında çıkan pilotlar belirlenen alandan piste dönmek zorunda kalacak.

VERSTAPPEN İLK GALİBİYET ALDIĞI PİSTTE

Red Bull’un Holladalı pilotu Max Verstappen, kariyerindeki ilk galibiyetini aldığı pistte bu seneki ilk antrenman turunu 1.18.537 ile ikinci sırada tamamladı. Geçtiğimiz hafta Portimao’da sürekli sorun yaşayan Verstappen, bugün ise sekizinci virajın çıkışında ön kanadına hasar verdi. Hollandalı pilotun hatası sonrasında takım arkadaşı Sergio Perez’e de dikkatli olması için uyarı yapıldı. Meksikalı pilot ise ilk seansı 1.19.349’luk zaman derecesiyle dokuzuncu sırada tamamladı.

FERRARI’DEN FARKLI STRATEJİ

Portimao’da sarı logolu orta hamur lastikleri çalıştırmakta zorlanan Ferrari, bu haftaki yarışta ilk antrenmanda orta hamuru deneyen tek takım oldu. Charles Leclerc ve Carlos Sainz en hızlı turlarını bu lastiklerle attı. Leclerc seansı beşinci sırada tamamlarken ilk sıranın 0.492 saniye gerisinde kalarak 1.8.996’lık zaman turu elde etti. Takım arkadaşı Sainz ise 1.19.020’lik derecesiyle altıncı oldu.

ASTON MARTIN’DE GÜNCELLEME YAPILDI

Takımda Lance Stroll’a getirilen aerodinamik güncelleme paketi, bu hafta sonu Sebastian Vettel’e de getirildi. Yeni paketle birlikte Alman pilot ilk antrenmanda sekizinci oldu. Vettel’in en hızlı turu 1.19.234 olurken takım arkadaşı Lance Stroll 1.19.429 ile 10. sırada yer aldı. Max Verstappen gibi sekizinci virajın çıkışında ön kanadına hasar veren Vettel, telsiz konuşmasında bir parçanın koptuğunu söyledi.

ANTRENMAN DERECELERİNE GÖRE POLE POZİSYONU BOTTAS’IN

İspanya Grand Prix’sinde AWS tarafından ilk antrenmandaki sektör ve tur derecelerine göre yapılan hesaplamada yarıştaki pole pozisyonu Valtteri Bottas’ın olurken ikinci sırada Lewis Hamilton yer aldı. Max Verstappen ilk sıranın 0.10 saniye gerisinde kalıp üçüncü sıraya yerleşirken Carlos Sainz dördüncü, Charles Leclerc ise beşinci sırada yer aldı.

İlk antrenman sonrasında oluşan sıralama şöyle:

1.Valtteri Bottas – Mercedes / 1.18.504

2.Max Verstappen – Red Bull / 1.18.537 (+ 0.033)

3.Lewis Hamilton – Mercedes / 1.18.627 (+ 0.123)

4.Lando Norris – McLaren / 1.18.944 (+ 0.440)

5.Charles Leclerc – Ferrari / 1.18.996 (+ 0.492)

6.Carlos Sainz – Ferrari / 1.19.020 (+ 0.516)

7.Pierre Gasly – AlphaTauri / 1.19.062 (+ 0.558)

8.Sebastian Vettel – Aston Martin / 1.19.234 (+ 0. 730)

9.Sergio Perez – Red Bull / 1.19.349 (+ 0.845)

10.Lance Stroll – Aston Martin / 1.19.429 (+ 0.925)

Formula 1 Barcelona GP’de hafta sonu takvimi şöyle:

7 Mayıs 2021

16.00: 2. Antrenman turları

8 Mayıs 2021

13.00: 3. Antrenman turları

16.00: Sıralama turlar

9 Mayıs 2021

16.00: Yarış