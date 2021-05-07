Lewis Hamilton: “Red Bull’la psikolojik savaşa girmeyeceğim”

07 Mayıs 2021 Cuma, 09:27

Formula 1’de sezonun dördüncü yarışı Barcelona Grand Prix’si öncesinde düzenlenen basın toplantısında Lewis Hamilton açıklamalarda bulundu. İngiliz pilot sekizinci şampiyonluğuna giderken küçük tartışmalarla uğraşmak istemediğini belirtirken , “Bu tarz şeylere odaklanmama gerek yok. Aslında insanların sevdikleri psikolojik savaşla ilgilenmiyorum. Dışarıdan baktığınızda ilginç gözükebilir ancak ben olabileceğimin en iyisi olmaya çalışıyorum.” ifadelerini kullandı.

“SONSUZA DEK BURADA OLMAYACAĞIM”

Takım arkadaşı Valtteri Bottas’ın olası ayrılığına ilişkin ise tecrübeli pilot şunları söyledi, “Valtteri ile harika bir takım arkadaşı olduk. Aracı ileriye götürme açısından şu anda en iyi ürün yelpazesine sahibiz. Hepimiz bir gün ayrılacağız. Sonsuza dek burada olmayacağım, Valtteri de olmayacak ama şu ana kadar harika işler yaptık. Valtteri, Imola’da pole pozisyonunu aldı. Sadece dördüncü yarıştayız ve bence insanların bu konu hakkında konuşmaya ara vermesi gerekiyor.”

Formula 1 Barcelona GP’de hafta sonu takvimi şöyle:

7 Mayıs 2021

12.30: 1. Antrenman turları

16.00: 2. Antrenman turları

8 Mayıs 2021

13.00: 3. Antrenman turları

16.00: Sıralama turlar

9 Mayıs 2021

16.00: Yarış