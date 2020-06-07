Formula 1 şampiyonu ırkçılara kızmış karate öğrenmiş

07 Haziran 2020 Pazar, 11:52

Formula 1’de altı şampiyonluğu bulunan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, çocukken yaşadığı zorlukları anlattı. George Floyd’un polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından ABD’de artan ırkçılık karşıtı gösteriler sonrası Formula 1 dünyasını sessiz kaldığı için eleştiren Lewis Hamilton, kendisinin de ırkçılıkla mücadele etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla çocukken yaşadığı zorlukları anlatan Lewis Hamilton “Irkçı söylemlere maruz kaldım. Zorbalığa uğradım hatta dövüldüm. Bu beni başlarda çok üzdü. Anneme ve babama onlardan intikam almak istediğimi söyledim. Ancak sonraları onları görmezden geldim. Yaşadıklarımı geride bırakmayı başardım” ifadelerini kullandı.

Birçok insanın ırkçı saldırılara maruz kaldığını belirten Lewis Hamilton “Yaşadıklarım nedeniyle kendimi korumak için karateye başladım. Böylece fiziksel zarar görmedim ama bende yarattığı psikolojik etkiyi ölçmenin bir yolu yok. Cesur sürüş tekniğimin nedeni hala bunlarla savaşıyor olmam” şeklinde konuştu.