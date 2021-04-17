Formula 1'de Aston Martin kural değişikliğinde eşitlik istiyor

17 Nisan 2021 Cumartesi, 13:51

Formula 1’de takımlar arasında aerodinamik tartışması yaşanırken Otmar Szafnauer konuyla ilgili Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) ile konuyu görüşmek isteklerini belirtti. Szafnauer aerodinamik kuralları değişiklikleri sonrasında düşük eğimli araçların sorun yaşadığını ve Red Bull’un bu sayede hızlandığını ifade etti.

“FIA İLE GÖRÜŞMELİYİZ”

Sky Sports’a açıklamalarda bulunan Otmar Szafnauer şunları söyledi, “Takım olarak elimizden gelen her şeyi geri almak için çok çalışmalıyız. Aynı zamanda bunu dahil adil hale getirmek için konuyla ilgili değişiklik yapılıp yapılmayacağını görmek için FIA ile görüşmeliyiz. Bence yapılacak doğru şey, FIA ile tartışarak tam olarak ne olduğunu bulmalıyız.”

Szafnauer, “Bu değişikliklerin bu yıl için mi olduğunu düşünüyorsunuz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi, “Öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü gelecek yıl yeni araçlarımız olacak. Önümüzdeki yıl geçerli olmayacak.”

CHRISTIAN HORNER: “BU DÜŞÜNCE SAFLIK”

Red Bull’un takım patronu Christian Horner ise Aston Martin’in talebiyle ilgili şunları söyledi, “Her şeyden önce sadece bir yarış yaptık. Mercedes düşük eğimli bir otomobile sahip ve yarışı kazandı. Bahreyn’de lastik aşınması konusunda eşittik ancak etkileyici görüyorlardı. Tüm bunları göz ardı etsek bile düzenlemeler için bir süreç var. Bu kurallar oy birliğiyle alındı. Birkaç yıl önce ön kanat değişikliği olduğunda bu bize zarar verdi. Karşı oy kullandık ama kabullenmek zorundaydık.”

ASTON MARTIN NEDEN DEĞİŞİKLİK İSTİYOR?

Otmar Szafnauer, kural değişikliği istemelerinin sebebi olarak yüksek ve düşük eğimli araçlarda ortaya çıkan hız farkını gösterdi. Szafnauer, Mercedes ve Aston Martin gibi düşük eğimli araçların yüksek eğimli araçlar göre bir saniye kaybettiğini ve Red Bull’un bu sayede önde olduğunu söyledi.