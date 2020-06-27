Formula 1'de ırkçılık skandalı

27 Haziran 2020 Cumartesi, 11:55

Formula 1’in eski patronu Bernie Ecclestone, dün bir televizyon kanalına verdiği demeçte siyahların beyazlara göre daha ırkçı olduklarını iddia etmişti.

89 yaşındaki iş insanı, 2017 senesinde 6 milyon Sterlin karşılığında Liberty Media’ya sattığı Formula 1’den yorumları sebebiyle men edildi. Organizasyondan yapılan açıklamada, “Irkçılık ve eşitsizliğe çelme takılması gereken bir dönemde, Bernie Ecclestone’ın F1 camiasında yeri olmayan yorumlarına katılmıyoruz. Kendisinin organizasyonu bıraktığından beri F1 yönetiminde herhangi aktif bir görevi bulunmamakla birlikte sadece onursal anlamda bir rolü bulunmaktır. Sahip olduğu onursal yöneticilik titri de Ocak 2020’de bitmiştir” denildi.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre ünlü iş insanının organizasyondaki görev süresi tamamlanmasaydı bile Liberty Media, Ecclestone’un görevinde kovabilirdi. Ayrıca bir diğer iddiayı göre Ecclestone yarışları izlemekten men edilebilir.

‘FORMULA 1 IRKÇI DEĞİL’

Ecclestone televizyona verdiği demeçte kendisine gelen sorular üzerine şu yorumlarda bulunmuştu:

“Formula 1’in ırkçı olduğunu düşünmüyorum. Bu konuda çok üzgünüm. İnsanlar neden ırkçı anlayamıyorum. Lewis Hamilton ile bu konuları daha önce hiç konuşmadım. Onun, insanların kendisine karşı olduğu fikrine katılmıyorum. Böyle söylediği için insanlar karşılar. Ancak bunun Hamilton için endişe edilecek bir konu olduğunu sanmıyorum. Çoğu zaman siyah insanlar beyazlara göre daha ırkçılar. Lewis özel bir örnek. Pilotluk konusunda çok çok yetenekli. Şu günlerde de konuşmalarındaki yeteneğini de görüyoruz. Siyahlar için yaptığı kampanya çok değerli. Çok tanınır biri ve insanlar onu dinliyor. Hamilton’ın söylediğinin aksine, İngiltere’deki heykellerin insanlar tarafından yıkılması yanlış. İnsanların okullardaki dersleri dinleyip o heykellerin neden orada olduklarını anlamaları gerekiyor.”



