Formula 1'de sıradaki durak Bahreyn
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Bahreyn'de yapılacak sezonun 15. yarışıyla sürecek.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Bahreyn'de yapılacak sezonun 15. yarışıyla sürecek.
Mercedes'in takımlar, Lewis Hamilton'ın da pilotlar klasmanında şampiyonluğu garantilediği 2020 sezonunun 15. ayağı, Bahreyn'in Kuzey Valiliğindeki Sakhir Çölü'nde bulunan 5,4 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'nde düzenlenecek.
57 turluk mücadelenin sıralama turları, yarın TSİ 17.00'de başlayacak. Yarış ise 29 Kasım Pazar günü TSİ 17.10'da gerçekleştirilecek.
Bahreyn Grand Prix'si öncesi Mercedes sürücüsü Hamilton'ın 10, takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın 2, Max Verstappen (Red Bull-Honda) ve Pierre Gasly'nin (AlphaTauri-Honda) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.
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