Formula 1'de sıradaki durak İtalya

10 Eylül 2021 Cuma, 14:37

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı, İtalya'nın Monza kasabasındaki 5,7 kilometrelik pistte düzenlenecek.

İtalya Grand Prix'sinin sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek. 53 turluk yarış ise 12 Eylül Pazar günü aynı saatte başlayacak.

Şu ana kadar Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 7, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) 4, Sergio Perez (Red Bull-Honda) ve Esteban Ocon'un (Alpine) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Max Verstappen (Hollanda): 224.5 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 221.5 puan

3.Valtteri Bottas (Finlandiya): 123

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 114

5. Sergio Perez (Meksika): 108

Takımlar klasmanı

1. Mercedes 344,5

2. Red Bull: 332.5

3. Ferrari: 181.5

4. McLaren: 170

5. Alpine: 90