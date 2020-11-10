Formula 1'de takvim açıklandı
Formula 1’de 2021 sezonu için yarış takvimi açıklanırken Vietnam Grand Prix’si ülkedeki siyasi belirsizlik sebebiyle takvimden çıkartıldı.
Hafta sonu İntercity İstanbul Park’ın ev sahipliğini yapacağı Formula 1’de 23 yarışlık yeni sezon takvimi açıklandı. Bu sezon pandemi sebebiyle iptal edilen yarışların yerine takvime eklenen Imola (İtalya), Portimao (Portekiz) ve Türkiye Grand Prix’si gelecek sezonki listede yer almadı. Daha önce gelecek sezonun 23 yarıştan oluşacağı açıklansa da Vietnam’ın listeden çıkartılması sebebiyle bu sene geçici olarak eklenen 3 pistten birisinin takvime tekrar dahil edileceği belirtildi. Formula 1’de yeni sezon 21 Mart 2021’deki Avustralya yarışı ile başlayıp 5 Aralık’taki Abu Dabi yarışı ile sona erecek.
Formula 1 2021 Takvimi
21 Mart: Avustralya (Melbourne)
28 Mart: Bahreyn (Sakhir)
11 Nisan: Çin (Shanghai)
25 Nisan: Vietnam (İptal)
9 Mayıs: İspanya (Barcelona)
23 Mayıs: Monaco
6 Haziran: Azerbaycan (Baku)
13 Haziran: Kanada (Montreal)
27 Haziran: Fransa (Le Castellet)
4 Temmuz: Avusturya (Spielberg)
18 Temmuz: Britanya (Silverstone)
1 Ağustos: Macaristan (Hungaroring)
29 Ağustos: Belçika (Spa)
5 Eylül: Hollanda (Zandvoort)
12 Eylül: İtalya (Monza)
26 Eylül: Rusya (Sochi)
3 Ekim: Singapur (Marina Bay)
10 Ekim: Japonya (Suzuka)
24 Ekim: Amerika (Austin)
31 Ekim: Meksika (Mexico City)
14 Kasım: Brezilya (Sao Paulo)
28 Kasım: Suudi Arabistan (Jeddah)
5 Aralık: Abu Dabi (Yas Marina)
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