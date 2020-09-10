Forvet için söz Bulut’un
Muriç Lazio’ya gitti, Zahavi’den vazgeçildi, Erol Hoca’nın kararı bekleniyor
Vedat Muriç’in Lazio’ya transferi sonrası forvete takviye yapacak Fenerbahçe, bir süredir gündeminde olan Eran Zahavi’den vazgeçti. Sarı-Lacivertli yönetimin, İsrailli oyuncuyla ilgili kararı teknik direktör Erol Bulut’a bıraktığı öğrenildi. Bulut’un, aklındaki oyun sistemine uymadığı gerekçesiyle Zahavi’nin transferini istemediği kaydedildi. Bu gelişme üzerine Fenerbahçeli yetkililer, oyuncunun menajerine teşekkür etti ve teklif yapmayacaklarını iletti.
ZAJC’A YENİ TALİPLER
Fenerbahçe’den ayrılması beklenen Miha Zajc’a yeni teklifer geliyor. Fortuna Sittard’dan sonra Genoa ve Gent kulüplerinin, Sloven futbolcu için Sarı-Lacivertlilere teklif yaptığı öğrenildi. 26 yaşındaki oyuncu, F.Bahçe’nin istediği bonservise ulaşılması halinde takımdan ayrılacak.
TİSSERAND ISRARI
Stoper transferi için Marcel Tisserand’la anlaşan Fenerbahçe’nin, oyuncunun kulübü Wolfsburg’la da yürüttüğü temaslarda son aşamaya geldiği bildirildi. 27 yaşındaki Kongolu futbolcunun transferinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.
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