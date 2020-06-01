Fotoğraflarla: Mekke, Medine ve Kudüs'te camiler tekrar açıldı

01 Haziran 2020 Pazartesi, 08:50

Getty Images Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinliler

Kudüs, Mekke ve Medine kentlerinde Müslümanlar için kutsal olan ve koronavirüs önlemleri nedeniyle kapatılmış camiler, tekrar açılmaya başladı.

Pazar sabah namazı için Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya çok sayıda kişi gitti.

Bazıları girişte "Allahu ekber" derken bazıları da yerleri öptü.

Mekanın iç kısmında virüsün yayılmasına karşı çeşitli önlemler de alındı.

Reuters Kudüs'teki Mescid-i Aksa

Mescid-i Aksa ve diğer kutsal mekanlar Mart ortasından beri kapalıydı.

Getty Images Mescid-i Aksa'ya girenler "Allahu ekber" dedi

Ramazan ayında buralarda eskisi gibi namaz kılmak mümkün olmadı.

Pek çok ülkede koronavirüse karşı alınan önlemler gevşetilirken ibadete de belli koşullar altında izin veriliyor.

EPA Mescid-i Aksa Müslümanlar için en önemli yapılardan biri

Suudi Arabistan'da da benzer görüntüler vardı.

Pazar sabahı Peygamber Mescidi olarak da bilinen Mescid-i Nebevi'de sabah namazı kılındı.

Ülke genelinde 90 bin cami tekrar ibadete açıldı.

Suudi Arabistan hükümeti milyonlarca kişiye gönderdiği SMS'lerle yeni ibadet kurallarını anlattı.

Reuters

İslami İşler Bakanlığı, ibadet edecek kişilere aralarında iki metre mesafe bırakmalarını, sarılmamalarını ve el sıkışmamalarını tavsiye etti.

Yetkililer, Müslümanlardan evlerinde abdest almalarını talep etti.

Reuters Suudi Arabistan da koronavirüse karşı önlemleri gevşetiyor

Vaazların süresi 15 dakika ile kısıtlandı.

Mekke'deki Mescid-i Haram ise kapalı kalmaya karar verecek.

Hacıların tavaf ettiği Kabe'nin de içinde yer aldığı mekana her yıl milyonlarca kişi gidiyordu.