Franck Ribery, Fiorentina'dan ayrıldı
Fiorentina, tecrübeli yıldızı Franck Ribery'nin takımdan ayrıldığını açıkladı.
2019 yazında Bayern Münih'ten Fiorentina'ya transfer olan Fransız yıldız İtalyan ekibinden ayrıldı.
Kariyerinde Marsilya, Galatasaray, Bayern Münih ve Fiorentina formalarını terleten tecrübeli yıldızın yeni adresi merak konusu.
38 yaşındaki yıldız Fiorentina formasıyla çıktığı 51 maçta 5 gol atıp 10 asist üretti.
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