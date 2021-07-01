Bakan Varank, Avrupa şampiyonu milli sporcu ile bilek güreşi yaptı

01 Temmuz 2021 Perşembe, 10:59

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, özel bir markanın tanıtım programına katılmak üzere gittiği Şanlıurfa’da, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kitap Otağı’nda, AKPGençlik Kolları tarafından düzenlenen “Gençlik Buluşması” programına katıldı. Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini işaret ederek bilek güreşi yapması için önerdiği Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları bulunan milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu ile de burada bir araya geldi.

Ocakoğlu ile bir süre sohbet eden Varank, karşılaşma öncesinde ceketini çıkarıp kollarını sıvadıktan sonra, milli sporcuya “Hazır mısın?” diyerek gülümsedi. Ardından Hakem Şehmus Gültekin’in ‘hazır ve başla komutu’ ile start alan müsabakada Varank ile genç sporcu arasındaki samimi diyaloglar dikkat çekti. Milli sporcunun maçın en heyecanlı anında Varank’a; “Urfa’ya yatırım yapacak mısınız?” sorusunu yöneltmesi, salonda kahkaha tufanı ile karşılık buldu. Varank, genç sporcunun sorusunu "Yeneceksen ona göre, yenmeyeceksen ona göre" şeklinde yanıtladı.

Bakan Varank’ın gerçekçi bir maç isteğine karşılık veren Ocakoğlu, tüm gücünü göstereceğinin sözünü verdi. Çetin geçen maçı milli sporcu kazandı.

Maçı kazanan Abdulsamet Ocakoğlu ise gerçek anlamda zorlandığını belirterek, “Maç güzel geçti, bakanımızla tatlı bir sohbet şeklinde ve atışmalı geçti. Açıkçası zorladı beni. Bakanımız gerçekten çok güçlü” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Babalar Günü etkinliği kapsamında video konferans yöntemiyle görüşen milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bilek güreşi yapmak istemiş, Erdoğan maç için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı önermişti.