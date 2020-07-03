Fransa Başbakanı Edouard Philippe istifa etti

03 Temmuz 2020 Cuma, 10:48

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, La Havre Belediye Başkanı olarak yeniden seçilmesinden sadece günler sonra Cuma günü hükümetten istifa ettiğini açıkladı.

Fransız anayasası, başbakan koltuğunu korurken yerine bir başkasını belediye başkanı olarak atamasına olanak tanıyor.



KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ

İstifa, Başkan Emmanuel Macron'un koronavirüs sonrası ekonomik toparlanmaya odaklanmak üzere bir kabine değişikliği tasarladığı söylentilerinin ardından geldi.





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