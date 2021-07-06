Fransa Bisiklet Turu'nun 10. etabını Mark Cavendish kazandı
Fransa Bisiklet Turu'nun 10. etabını Büyük Britanyalı Mark Cavendish ilk sırada tamamladı.
Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 10. etabını, Deceuninck-Quick-Step takımının Büyük Britanyalı sporcusu Mark Cavendish kazandı.
Bu yıl 108'incisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Albertville ile Valence yerel idareleri arasındaki 190,7 kilometrelik 10. etabında Cavendish, 4 saat 14 dakika 7 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.
Organizasyonda 33. etap zaferini yaşayan 36 yaşındaki Cavendish, Fransa Bisiklet Turu tarihinin en fazla etap kazanan ismi olmaya bir adım daha yaklaştı. Belçikalı Eddy Merckx, 34 etap galibiyetiyle rekoru elinde bulunduruyor.
Etabı Jumbo-Visma'nın Belçikalı sporcusu Wout van Aert ikinci, Alpecin-Fenix ekibinden Belçikalı Jasper Philipsen ise üçüncü sırada bitirdi.
Genel klasmanda 38 saat 25 dakika 17 saniyelik süreye ulaşan geçen yılın şampiyonu Sloven bisikletçi Tadej Pogacar (BAE Emirates), sarı mayoyu korudu.
AG2R Citroen takımının Avustralyalı sporcusu Ben O'Connor, genel klasmanda liderin 2 dakika 1 saniye arkasında ikinci, Nippo takımının Kolombiyalı sporcusu Rigoberto Uran ise liderin 5 dakika 18 saniye gerisinde üçüncü sırada yer aldı.
Organizasyon, yarın Sorgues ile Malaucene yerel idareleri arasındaki 198,9 kilometrelik 11. etapla devam edecek.
Tur, 21 etap sonunda 18 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.
Video Haberler
- Saman balyası yüklü tır cayır cayır yandı
- Yaralı şahinleri iyileştirip özgür bıraktı
- Yamaç paraşütçüsü, kalkış sırasında düşüp kolunu kırdı
- Lastiği patlayan kamyon devrilerek alev alev yandı
- 'Yazlık Saray' yorumu: Yapılabilinir. Yani ne olacak?
- 36 yolcu taşıyordu! Korku dolu anlar
- AKP'li Ünal ile görüşmüşlerdi! Yuhalanarak kovuldular
- Bahşiş için düğün konvoyunu durduran kişiyi dövdüler
- Komşusuna kızdı! 400 bin liralık otomobili böyle çizdi
- Yavru tilkiyle arıcının dostluğu
En Çok Okunan Haberler
- Exxen'le anlaştığı öne sürülen Müge Anlı'dan açıklama
- Aşı olmayanlara ilk kötü haber geldi
- Soylu'nun istifası iddiasında Binali Yıldırım ayrıntısı
- Akbank mobil çöktü mü? Akbank'tan açıklama geldi
- Yaşamına son veren İlyas Tetik'i üzen olay
- Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
- AKP'de büyük kopuş yaşandı! Son anket sonuçları kritik
- Diyanet, israfta tam gaz ileri
- Emniyetten kimlik genelgesi: Fotoğrafsız gidilemeyecek
- Soylu'dan Cumhuriyet'e 1 milyon TL'lik dava