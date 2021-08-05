Fransa, tartışmalı Covid-19 yasasını kabul etti
Fransa'da Anayasa Konseyi, yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerle protesto edilen, bazı meslek gruplarına aşı zorunluluğu ve sağlık ruhsatı uygulaması getiren yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele yasasını, bazı değişikliklerle onayladı.
Fransa'da Anayasa Konseyi, yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerle protesto edilen, bazı meslek gruplarına aşı zorunluluğu ve sağlık ruhsatı uygulaması getiren yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele yasasını, bazı değişikliklerle onayladı.
Konseyden yapılan açıklamada, hükümetin hastane ve bakımevi çalışanları ile itfaiyecilere getirilen aşı zorunluluğu, belli mekanlara girişte Kovid-19 sağlık ruhsatı beyan etme uygulamasıyla sağlığın korunmasının hedeflendiği vurgulandı.
Covid-19 hastalarına 10 gün karantina zorunluluğunu gerekli, uygun ve orantılı bulmadığı için onaylamayan Konsey, geçici veya süreli sözleşmeyle çalışan işçilerin iş yeri sahibinin Covid-19 ruhsatı talebini reddetmeleri halinde sözleşmelerinin sonlandırılması maddesini de kabul etmedi.
Anayasa Konseyi, süresiz sözleşmeyle çalışan işçilerin ise işverenin Covid-19 ruhsatı talebini reddetmeleri halinde maaşlarının kesilmesini onayladı.
YASA ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Parlamentodan 26 Temmuz'da geçen Covid-19 ile mücadele yasası, Anayasa Konseyi'nin onayının ardından haftaya 9 Ağustos Pazartesi yürürlüğe girecek.
Yasa, hastane ve bakımevi çalışanlarına, itfaiyecilere Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiriyor.
Yasa, belli etkinlik ve mekanlara girişte, Covid-19 aşısı olduğunu belgelemeyi, son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiren Covid-19 ruhsat uygulamasını konser gibi geniş katılımlı etkinliklerin yanı sıra kafe, restoran, kafe, düğün, hastane, toplu taşıma, iç uçuşlar, bakım evleri, şehirler arası trenler ve 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar ile eğlence parklarında da zorunlu hale getiriyor.
MASKE TAKMAK BELLİ ALANLARDA ZORUNLU OLUYOR
Alışveriş merkezlerinin Covid-19 ruhsat uygulamasının dışında tutulduğu yasa, iş yeri sahiplerinin çalışanlarından Covid-19 sağlık ruhsatı talep etmeleri halinde, bunu reddeden çalışanlarının maaşını kesmesine imkan tanıyor.
Yasa, 30 gün içerisinde 3 defa Covid-19 sağlık kartı kontrolü yapmadığı belirlenen işletme sahiplerine 1 yıla kadar hapis ve 9 bin avro para cezası öngörüyor.
Tartışmalı yasa "sağlık diktatörlüğü" olarak nitelendirilmiş, 25 Temmuz'da Fransa genelinde resmi verilere göre son 3 haftadır yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerde protesto edilmişti.
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