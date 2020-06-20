Fransa Türkiye arasındaki kriz NATO’ya taşındı
Birbirlerine “düşmanca davranıyor” suçlaması yönelten Türkiye ve Fransa arasındaki gerilim devam ediyor. Fransa, “Türk donanması, müttefiklerin Akdeniz’deki denetleme girişimine yanıt vermedi” suçlamasını savunma bakanları toplantısına taşıdı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “gemi tacizi” iddiasının soruşturulacağını açıkladı. Ankara, iddiayı yalanlamıştı.
NATO, Fransa’nın Akdeniz’deki fırkateyninin Türk gemilerince taciz edildiği iddiasını soruşturacağını duyurdu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Türk deniz kuvvetlerinin, müttefiklerin Akdeniz’deki denetleme girişimine yanıt vermediği” yönündeki suçlamanın NATO savunma bakanları toplantısında Fransa tarafından gündeme getirildiğini belirterek “Ne olduğuna tam açıklık kazandırmak üzere NATO askeri makamlarının soruşturma başlatacağını” kaydetti.
Fransa, iki Türk fırkateyninin eşlik ettiği Tanzanya bandıralı “Çirkin” adlı kargo gemisini, Libya’ya silah taşıyarak BM’nin ambargosunu ihlal ettiği şüphesiyle arama girişiminde bulunduğunu ve Türk fırkateynlerinin Fransız fırkateyni Courbet’i “son derece saldırgan” bir şekilde engellediğini ileri sürmüştü. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, dün yaptığı açıklamada 10 Haziran tarihinde yaşanan olayda, Türk fırkateynlerinin Fransız “Courbet”e üç kez “radar aydınlatması” yaptığını belirterek “Türk denizcilerin olay sırasında kurşun geçirmez yelekler giyerek hafif silahlarının arkasında durduğunu” kaydetti.
Bakan, “bu tür bir davranışın hiçbir gerekçesinin olamayacağını” söyleyerek “Bu çok ciddi olayın üzerine gidilmesi gerekir. Müttefiklerimiz endişemizi paylaşıyor. Çünkü NATO’daki sekiz Avrupalı müttefikimiz bana açık destek verdi” diye konuştu.
‘FRANSA’NIN ROTASI ŞAŞTI’
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik Barış Pınarı Harekâtı adını verdiği askeri operasyonu sonrası Fransa’nın “rotasının şaştığını” belirtti. “Burada bizim gemilerimizi Libya’ya bir şey mi götürüyor diye yoklamaya çalışıyorlar. Bizim de orada gemilerimiz var. Sen NATO müttefikine böyle davranırsan karşılığını alırsın” dedi.
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