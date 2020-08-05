Fransa Türkiye pazarını sevdi

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 12:28

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille, transferde gözünü Türkiye pazarına çevirdi.

SON 2 YILDA 5 TÜRK

Genç millilerimizin de forma giydiği ligde top koşturacak olan Burak Yılmaz, son yıllarda Fransa Ligi’ne giden beşinci Türk futbolcu oldu. Daha önce Süper lig ekiplerinden Zeki Çelik (23) ve Yusuf Yazıcı (23) Lille’e; futbolcu Ertuğrul Ersoy (23) ve Umut Meraş (24) ise Fransa Ligue 2 ekiplerinden Le Havre’ye transfer olmuştu. Milli futbolcular, Fransa’da gösterdikleri başarılı performanslarla dikkat çekerken, transfer döneminde isimleri büyük takımlarla da anıldı.

LİLLE’DEKİ DÖRDÜNCÜ TÜRK, BEŞİNCİ YOLDA

35 yaşındaki golcü Burak Yılmaz ayrıca, Lille’de forma giyen 4’üncü Türk futbolcu olacak. Fransız ekibinde forma giyen ilk Türk futbolcu Engin Verel olmuştu. Fenerbahçe ve Galatasaray’da forma giyen Verel; önce Hertha Berlin’e transfer olmuş ardından Andertlecht’te Avrupa macerasını sürdürmüş, daha sonra Lille’e geçmişti.

Verel’den yıllar sonra TFF 1’inci Lig’de İstanbulspor forması giyen Zeki Çelik’i kadrosuna katan Lille, daha sonra da Trabzonspor’un yıldız ismi Yusuf Yazıcı’yı renklerine bağlamıştı. Ligue 1 ekibi, Burak Yılmaz’ı da kadrosuna katarak 4’üncü Türk futbolcuya imza attırmış oldu.

Burak Yılmaz ile birlikte kadrosunda Türk oyuncu sayısı artıran Lille'in, Galatasaray'la sözleşme imzalamayan Mustafa Kapı ile de prensipte anlaştığı öğrenildi. Tarafların kısa süre içinde transferi resmiyete dökmesi bekleniyor.

Öte yandan, geçmiş dönemlerde de birçok futbolcu Fransa’da Türkiye’yi temsil etme başarısı gösterdi. Lefter Küçükandonyadis, Umut Bulut, Hasan Kabze, Colin Kazım ve Sezer Özmen de Fransa’da ter döken Türk oyuncular arasında yerlerini aldı.