Fransa’da aşırı sağcı Le Pen, cumhurbaşkanlığı seçimine adaylığını açıkladı

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen, 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
10 Nisan 2021 Cumartesi, 10:56
Fransa’da aşırı sağcı Le Pen, cumhurbaşkanlığı seçimine adaylığını açıkladı
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Ulusal Birlik Partisi'nin (FN) aşırı sağcı lideri Marine Le Pen, Fransa’da 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğunu duyurdu. Le Pen, düzenlediği basın toplantısında, ülkede yapılan son anketlerde 2022'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura geçeceğinin öngörüldüğünü belirtti.

"Anketlerde ilk kez zaferin benim olabileceği belirtiliyor." ifadesini kullanan Le Pen, gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacağını açıkladı.

Ülkede yapılan anketlere göre, Le Pen'in cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yarışması halinde yüzde 48 oy alması öngörülüyor.

Le Pen, 2017'deki cumhurbaşkanlığı seçimine katılmış, ilk turda yüzde 21,3 ve ikinci turda yüzde 33,9 oy almıştı.


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