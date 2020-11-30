Fransa'da genel güvenlik yasa tasarısı ülke genelinde protesto edildi

30 Kasım 2020 Pazartesi, 06:00

Fransa’da hükümetin tartışmalı genel güvenlik yasa tasarı ve son aylarda yaşanan polis şiddeti ülke genelinde protesto edildi. Sendikalar, insan hakları örgütleri ve medya kuruluşlarınca çağrısı yapılan “Genel Güvenlik Yasasına Hayır” ortak eylemine önceki gün ülke çapında iki yüz binden fazla kişi katıldı. Yeni yasa, polis şiddetini yansıtan görüntülerin yayımlanmasının önlenmesini de içeriyor.



Başkent Paris’te Republique (Cumhuriyet) Meydanı’nda toplanan binlerce eylemci, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u istifaya çağırdı, “Yaşasın özgürlük”, “basın özgürlüğü yoksa demokrasi yoktur” yazılı pankartlarla Bastille Meydanı’na doğru yürüdü. Bazı gruplar Merkez Bankası binasının giriş kısmını, araçları ateşe verdi.

Polis eylemcilere biber gazı ve tazyikli su ile sert müdahalede bulundu. Boyun Eğmeyen Fransa Partisi Genel Başkanı Jean-Luc Melenchon da tasarıya tepki gösteren isimlerden. “Bu iktidar milletvekillerinin sahte bir parlamento girişimidir. Polise ve jandarmaya daha fazla denetim imkânı vermek hedefleniyor” dedi.

MEDYA DA KATILDI

Çıkan olaylarda aralarında ödüllü, AFP ve Polka dergisi için çalışan Suriyeli fotomuhabir Ameer Alhalbi’nin de olduğu çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Alhalbi’nin polis copuyla başından yaralandığı belirtildi. Polis şiddetine karşı düzenlenen bir protesto sırasında ödüllü Suriyeli serbest fotoğrafçı Ameer Alhalbi’nin yaralanmasını kınamak için Fransız medyası da protestolara katıldı.

İçişleri Bakanlığı ise çıkan olaylarda 62 polisin de yaralandığını, 81 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Lyon’da da geniş çaplı protestolar düzenlendi. Eski Cumhurbaşkanlarından Sosyalist Parti’den François Hollande, tasarının bazı maddelerine tepki gösterdi, geri çekilmesi çağrısında bulundu.

VALİ İÇİN SUÇ DUYURUSU

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Genel Sekreteri Christophe Deloire ise geçen hafta mültecilerin Cumhuriyet Meydanı’nda yaptıkları eylemlerde polislerin gazetecilere sert davranmasının ve Paris Valisi Didier Lallement’nun insansız hava aracı ile göstericilerin kimliğini tespit ettirmesinin yasalara aykırı olduğunu vurguladı. Deloire, Vali Lallement hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.