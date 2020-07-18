Fransa'da tarihi Nantes Katedrali'nde yangın
Fransa'nın batısındaki Nantes kentinde bulunan,15’inci yüzyılda inşa edilmiş tarihi Nantes Katedrali'nin içinde yangın çıktı.
Yangının sabah saatlerinde başladığı bildirilirken, sebebi konusunda henüz açıklama gelmedi.
Katedralin içinde başlayan yangın henüz söndürülemedi. Fransız yetkililer olay yerine 60 itfaiye görevlisinin geldiğini, yangının söndürme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Fransa'nın başkenti Paris'te geçen yıl ünlü Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangında tarihi katedral ağır hasar almış çatısı ve kubbesi çökmüştü.
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