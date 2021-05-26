Fransa'dan İngiltere'den gelen yolcular için karantina kararı
Fransa, koronavirüs salgını nedeniyle İngiltere'den gelen yolcuların zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulacağını açıkladı.
Fransa, İngiltere'den gelen yolculara karantina zorunluluğu getiriyor. Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, ülkede salgının seyrinin iyileştiğini, buna rağmen Covid-19 tedbirlerine uymaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.
Hastanelerde ve yoğun bakımlarda tedavi görenlerin sayısında düşüş yaşandığını ifade eden Attal, ülkenin Bordeaux kentinde yaklaşık 60 kişide Covid-19'un bir varyantına rastlandığını belirtti.
Attal, koronavirüsün Hindistan varyantının yayıldığı İngiltere'den gelen yolcuların, zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulacağının altını çizdi.
10 GÜN KARANTİNA ZORUNLULUĞU
Gabriel Attal, bu uygulamanın ne zaman başlayacağının, gelecek saatlerde belirleneceğini aktardı.
Fransa; Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Güney Afrika, Hindistan, Türkiye, Bangladeş, Sri Lanka, Pakistan, Nepal, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'dan gelen yolculara 10 gün karantina zorunluluğu uyguluyor. Bu kurala uymayanlara bin avro para cezası veriliyor.
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