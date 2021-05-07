Fransa’dan Türkiye'den gelenler için flaş karantina kararı
AFP’ye konuşan Fransız hükümetinden yetkili, Türkiye’den Fransa’ya gelenlere 10 gün karantina zorunluluğu getirildiğini açıkladı.
Fransız hükümetinden bir yetkili, AFP'ye verdiği demeçte, Fransa'nın Covid-19'un yayılmasını kontrol etmek amacıyla Türkiye dahil 7 ülkeden gelenler için zorunlu 10 günlük karantina getirildiğini belirtti.
Türkiye'nin de dahil olduğu ülkelerin cumartesi gece yarısı (8 Mayıs) yürürlüğe girecek olan genişletilmiş karantina listesinde olduğunu söyledi.
"36 SAATİ GEÇMEMİŞ PCR TESTİ İSTENECEK"
Haberde ayrıca, yolcuların karantina altında kalabilecekleri bir yeri göstermeleri gerekeceği ve günde 2 saat buradan ayrılmalarına izin verileceği aktarıldı.
Yetkili, listedeki ülkelerden gelenlerin 36 saat geçmemiş PCR testlerini sunması gerekeceğini söyledi. Ayrıca, test kuralının bu hafta sonu yeni eklemeler ile kaldırılacağı da belirtildi.
Listedeki ülkeler ise şu şekilde belirtildi:
Türkiye
Bangladeş
Sri Lanka
Pakistan
Nepal
Birleşik Arap Emirlikleri
Katar
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