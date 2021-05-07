Fransa’dan Türkiye'den gelenler için flaş karantina kararı

07 Mayıs 2021 Cuma, 17:02

Fransız hükümetinden bir yetkili, AFP'ye verdiği demeçte, Fransa'nın Covid-19'un yayılmasını kontrol etmek amacıyla Türkiye dahil 7 ülkeden gelenler için zorunlu 10 günlük karantina getirildiğini belirtti.

Türkiye'nin de dahil olduğu ülkelerin cumartesi gece yarısı (8 Mayıs) yürürlüğe girecek olan genişletilmiş karantina listesinde olduğunu söyledi.



"36 SAATİ GEÇMEMİŞ PCR TESTİ İSTENECEK"

Haberde ayrıca, yolcuların karantina altında kalabilecekleri bir yeri göstermeleri gerekeceği ve günde 2 saat buradan ayrılmalarına izin verileceği aktarıldı.

Yetkili, listedeki ülkelerden gelenlerin 36 saat geçmemiş PCR testlerini sunması gerekeceğini söyledi. Ayrıca, test kuralının bu hafta sonu yeni eklemeler ile kaldırılacağı da belirtildi.

Listedeki ülkeler ise şu şekilde belirtildi:

Türkiye

Bangladeş

Sri Lanka

Pakistan

Nepal

Birleşik Arap Emirlikleri

Katar