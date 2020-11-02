Fransız Büyükelçi Ankara’ya döndü
Ankara-Paris hattındaki gerilim nedeniyle Fransa’nın istişareler için çağırdığı Ankara Büyükelçisi Herve Magro, ülkesinde bir hafta kalmasının ardından dün Ankara’ya döndü.
Fransız Büyükelçi’nin Ankara’ya dönmesi kararını dün Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian açıkladı. RTL kanalında konuşan Le Drian, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a gösterdiği tepkiyi eleştirdi. Le Drian, Türkiye’yi “Fransa’ya yönelik karalama ve nefret kampanyası başlatmakla” suçlarken Nice’te bir kilisede 3 kişinin öldürüldüğü saldırıdan sonra “Ankara’nın tutumunun değiştiğini” söyledi. Le Drian, Türkiye’nin Nice saldırısı hakkında açık bir kınama yayımladığını, ancak Türkiye’nin Fransa’ya yönelik tutumunu netleştirmesi gerektiğini belirtti.
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