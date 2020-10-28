Fransız derginin kapağına sert tepki

28 Ekim 2020 Çarşamba, 09:59

Resmi Twitter hesabından bugün yayımlanacak sayının tanıtımını dün yapan Charlie Hebdo, derginin kapağını Erdoğan'ı hedef alan karikatüre ayırmıştı.



KALIN'DAN İLK KINAMA

Kapağa ilk olarak Kalın tepki gösterdi. “Hiçbir inanç, kutsal ve değere karşı saygısı olmayan Fransız dergisinin cumhurbaşkanımızla ilgili yayınını şiddetle kınıyoruz” ifadesini kullandı. Kalın, “Hiçbir inanç, kutsal ve değere karşı saygısı olmayan Fransız dergisinin Cumhurbaşkanımızla ilgili yayınını şiddetle kınıyoruz. Bunlar sadece kendi müptezelliklerini ve ahlaksızlıklarını ortaya koyuyorlar. Kişi haklarına saldırı, mizah ve ifade özgürlüğü değildir. Ahlak ve edep yoksunu bu yayınların amacı, nefret ve husumet tohumları ekmektir” ifadelerini kullandı.

ALTUN’DAN İNGİLİZCE TEPKİ

Twitter hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, Charlie Hebdo dergisini kınayan Altun Altun, “Bu sözde karikatürler tiksindirici olduğu kadar, insani ahlaktan da yoksundur. Bu açıkça, Fransız liderin ülkesi için istediği yabancı düşmanı, İslamofobik ve hoşgörüsüz bir kültürel çevrenin ürünüdür” ifadelerini kullandı.

Altun şunları kaydetti: “Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Müslüman karşıtı gündemi meyvesini veriyor! Charlie Hebdo, cumhurbaşkanımızın yer aldığı alçakça görüntülerle dolu bir sözde karikatür serisi yayımladı. Bu derginin kültürel ırkçılık ve nefreti yaymaya yönelik bu iğrenç ötesi çabasını kınıyoruz. Bu sözde karikatürler tiksindirici olduğu kadar, insani ahlaktan da yoksundur. Bu açıkça, Fransız liderin ülkesi için istediği yabancı düşmanı, İslamofobik ve hoşgörüsüz bir kültürel çevrenin ürünüdür.”

OKTAY: FRANSIZ PAÇAVRASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İflah olmaz Fransız paçavrasının Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınını lanetliyorum” ifadelerini kullandı.

'ERDOĞAN YALNIZ YÜRÜMEYECEK'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Geçmişten bugüne biriktirdiğiniz hukuksuz, ahlaksız utanç sayfalarınıza her gün bir yenisini ekliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Gül Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: “Avrupa’nın insanlık değerlerinden nasipsiz faşistleri, ifade özgürlüğü nedir bilmiyorsunuz. Geçmişten bugüne biriktirdiğiniz hukuksuz, ahlaksız utanç sayfalarınıza her gün bir yenisini ekliyorsunuz. Şunu bilin ve aklınızdan çıkarmayın: Recep T. Erdoğan asla yalnız yürümeyecek.”



